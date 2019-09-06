Стало известно имя погибшего под Горловкой бойца ВСУ

В зоне ООC погиб херсонец Михаил Ткачишин.

В четверг, 5 сентября, в 20.30 под Горловкой Донецкой области от снайперской пули трагически погиб Михаил Ткачишин.

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Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

31-летний Ткачишин был бойцом 53 ОМБР, сержант гранатометчик выполнял боевую задачу в зоне проведения операции объединенных сил.

У Михаила остался пятилетний сын и родители.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения