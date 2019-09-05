Российские военные с Ростова начали командно-штабные учения на оккупированном Донбассе – разведка

Особое внимание уделяется применению сил и средств разведки и управления огнем артиллерийских подразделений и противовоздушной обороны.

Под общим руководством штаба Южного военного округа ВС РФ (место дислокации –Ростов-на-Дону, РФ), на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях на этой неделе начат ряд командно-штабных учений с определенным составом российских оккупационных войск.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины, подполковник Дмитрий Гуцуляк.

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По данным Главного управления разведки Минобороны, особое внимание уделяется применению сил и средств разведки и управления огнем артиллерийских подразделений и противовоздушной обороны.

«При этом, мероприятия проводятся синхронизировано в рамках двусторонних учений по управлению войсками (силами) 8 общевойсковой армии (штаб в г. Новочеркасск, Ростовская область) Южного военного округа ВС РФ на Донском операционном направлении», - отметил Гуцуляк.

Спикер добавил, что подразделения Объединенных сил приготовились к каверзным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.