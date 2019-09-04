Боевики на Донбассе усиливают передовую танками и САУ - Минобороны

По словам Гуцуляка, для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры.

Российско-оккупационные войска на Донбассе проводят ротацию подразделений и скрытно усиливают передовые позиции танками, САУ и минометами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

«Командование российских оккупационных войск в течение ротации передовых подразделений, которая продолжается с середины августа, скрыто усиливает позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», - заявил он.

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В частности, по словам Гуцуляка, на передовую прибывают мотострелковые подразделения, усиленные дополнительным вооружения и техникой, в том числе танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами. «Для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры», - добавил он.

Кроме того, как передает Главное управление разведки Минобороны Украины, прибывшие по ротации подразделения противника интенсивно проводят инженерные работы в районах дислокации, в том числе устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международным правом противопехотных мин МОН-50 и ОЗМ-72.

Как отметил Гуцуляк, подразделения Объединенных сил находятся в полной готовности к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.