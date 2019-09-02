В больнице Днепра умер раненный на Донбассе военный

Александра Грицаюк был ранен 25 августа в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе Марьинки.

В Днепропетровской областной клинической больнице им. И.И.Мечникова умер раненный на Донбассе украинский военнослужащий Александр Грицаюк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.

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"С грустью сообщаем, что сегодня в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова от ранений, полученных 25 августа в результате вражеского обстрела наших позиций в районе н.п.Марьинка умер воин 24 ОМБр имени короля Даниила - сержант Грицаюк Александр Владимирович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий проживал в г.Христиновка Черкасской области, в ноябре ему должно было исполниться 48 лет.

"Это был очень общительный и позитивный человек, надежный друг и собрат, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно", - добавляют в сообщении воспоминания военных собратьев сержанта.