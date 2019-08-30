Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе украинского военного (фото)

Украинский военный погиб 30 августа около 09.00, вблизи населенного пункта Водяное.

Украинским военным, который погиб сегодня на Донбассе в результате обстрела боевиков, оказался Сергей Савинов.

Об этом сообщается на странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на странице в Facebook.

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Отмечается, что трагедия произошла 30 августа около 09.00, вблизи населенного пункта Водяное.

"От вражеского обстрела в сторону позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение наш собрат - младший сержант Савинов Сергей Васильевич. Вражеская российская пуля унесла жизнь морпеха, защищая целостность и суверенитет, мир и покой в домах украинского народа. Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны сообщили, что российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.