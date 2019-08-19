На помощь жителям Донбасса не хватает 52 миллиона долларов: прекращается подвоз воды и продовольствия

Из-за нехватки финансирования некоторые гуманитарные организации вынуждены останавливать свою деятельность в Украине.

Гуманитарным организациям срочно требуется 52 миллиона долларов, чтобы удовлетворить неотложные потребности жителей Донбасса до конца 2019 года.

Об этом говорится в заявлении координатора системы Организации Объединенных Наций, координатора по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

Доноров призвали увеличить финансовую поддержку жителей Донбасса.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, как будут восстанавливать мир на оккупированных территориях«Мы благодарны донорам за их поддержку нашей деятельности. В этом году более 650 тысяч человек получили помощь и защиту. Однако из-за недостатка средств миллионы людей лишены крайне необходимой помощи», — отметила Лубрани.

Она добавила, что пока в этом году мобилизовано менее 30% финансирования, необходимого для гуманитарных мероприятий 2019 года.

«Из-за нехватки средств были прекращены поставки воды водовозами для около 20 тысяч людей и оказание продовольственной помощи для почти 30 тысяч наиболее незащищенных людей. За последние два года шесть гуманитарных организаций вынуждены были остановить свои программы из-за отсутствия финансирования», — рассказала Лубрани

По ее словам, при условии быстрой мобилизации финансирования тысячи детей в более 30 школах смогут продолжить обучение в безопасности, более чем 25 тысяч людей получат необходимые продуктовые наборы и почти 30 тысяч семей, проживающие в поврежденных домах, получат уголь и другую поддержку для зимнего периода.

Напомним, Япония в 2019 году планирует выделить 2,8 млн долларов для поддержки переселенцев и на восстановление Донбасса.