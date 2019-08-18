Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

С начала суток потерь в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди украинских защитников нет.

От начала текущих суток, 18 августа, на Донбассе зафиксированы четыре вооруженных провокации со стороны российско-оккупационных войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Читайте такжеПрокуратура заочно сообщила о подозрении итальянцу, который воевал за боевиков на Донбассе

По его информации, до 01:00 ночи противник вел обстрел из стрелкового оружия по украинским защитникам возле населенного пункта Пищевик. Оккупанты вели прицельный огонь по направлению села Верхнешироковское.

«С 04:45 утра, в течение получаса, защитники Водяного также находились под вражеским огнем. От оккупированной Уживки враг вел прицельные обстрелы позиций Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов», - отметил спикер.

Также, сообщил он, от Уживки противник в течение получаса с 07:00 утра вел обстрел из стрелкового оружия по защитникам Лебединского. В 07:36 оккупанты от поселка Доломитное начали плотный обстрел из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам Новолуганского.

«С целью сохранения жизни и здоровья наших воинов, защитники Украины применили в ответ пехотное вооружение, не нарушая Минские соглашения, и в течение 10 минут подавили неприятельскую вооруженную активность», - отметил Гуцуляк.

По имеющейся информации, отметил он, от начала текущих суток потерь в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди героев-защитников нет.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 8 раз нарушили перемирие, потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Следует добавить, что в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.