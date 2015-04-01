Боевики вывезли из Донецка в РФ 20 фур с оборудованием промышленных предприятий
Об этом заявил заместитель командующего АТО, полковник Валентин Федичев.
Пророссийские боевики 30 марта вывезли из Донецка в Россию 20 фур с оборудованием промышленных предприятий.
Об этом заявил заместитель командующего АТО, полковник Валентин Федичев, сообщается на Twitter-странице Донецкой ОГА, передает Украинская правда.
Кроме того, по его словам, "Россия принуждает боевиков к миру - значительно сокращены поставки топлива в "ДНР" и "ЛНР".
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30.03. российские #боевики вывезли из #Донецк'а в #РФ 20 фур с #оборудованием#промпредприятий, - #Федичев#АТО.
- Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) April 1, 2015
Также Федичев отметил, что в Горловке находится 41 неисправный танк "ДНР", из которых 5 - полностью выведены из строя, а 21 требует капитального ремонта.
Штаб #АТО: В #Горловка находятся 41 неисправный #танк#ДНР, из которых 5 - полностью выведены из строя, 21 - требует капитального ремонта.
- Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) April 1, 2015