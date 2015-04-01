Боевики вывезли из Донецка в РФ 20 фур с оборудованием промышленных предприятий

Пророссийские боевики 30 марта вывезли из Донецка в Россию 20 фур с оборудованием промышленных предприятий.

Об этом заявил заместитель командующего АТО, полковник Валентин Федичев, сообщается на Twitter-странице Донецкой ОГА, передает Украинская правда.

Кроме того, по его словам, "Россия принуждает боевиков к миру - значительно сокращены поставки топлива в "ДНР" и "ЛНР".

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Также Федичев отметил, что в Горловке находится 41 неисправный танк "ДНР", из которых 5 - полностью выведены из строя, а 21 требует капитального ремонта.