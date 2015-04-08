Боевики продолжают применять артиллерию и танки - пресс-центр АТО

Наиболее интенсивные обстрелы произошли в Донецкой области в районе населенных пунктов Пески, Опытное, Майорск и Авдеевка, сообщает пресс-центр АТО.

"Российско-террористические войска 4 раза применили по нашим позициям минометы калибра 82 миллиметра и 3 раза - ствольную артиллерию калибра 122 мм", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ штабе АТО сообщили о резком обострении ситуации на ДонбассеВ районе Опытного около 18.00 трижды открывался огонь из танков.

На Луганщине ситуация оставалась относительно спокойной. В то же время, в 21.45 был обстрелян блокпост близ населенного пункта Новотошковское.

В 21.00 над опорным пунктом украинских войск в районе Мариуполя был зафиксирован пролет вражеского беспилотника. Обстрелов населенных пунктов не было.