Зона обстрелов в направлении Мариуполя расширилась - СМИ

Об этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов.

После утреннего обстрела Широкино из гранатомета, в 7:15 огонь из противотанковой управляемой ракеты был открыт по позициям украинских силовиков в районе Чермалыка.

В 15:00 возобновился обстрел Широкино из стрелкового оружия.

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В 15:47 из миномета 82 мм начался обстрел позиций сил АТО у Николаевки.

В 17:20 начался обстрел в Широкино с применением стрелкового оружия.

Согласно информации, пострадавших среди личного состава ВСУ, НГУ нет.

БПЛА над сектором"М" за это время не появлялись.