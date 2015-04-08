Зона обстрелов в направлении Мариуполя расширилась - СМИ
03:16, 08 апреля 2015Война
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Зона обстрелов в направлении Мариуполя расширилась. Огонь велся по трем поселкам в секторе "М". Со стороны формирований "ДНР" произведено 5 обстрелов позиций сил АТО.
Зона обстрелов в направлении Мариуполя расширилась / УНИАН
Об этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов.
После утреннего обстрела Широкино из гранатомета, в 7:15 огонь из противотанковой управляемой ракеты был открыт по позициям украинских силовиков в районе Чермалыка.
В 15:00 возобновился обстрел Широкино из стрелкового оружия.
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В 15:47 из миномета 82 мм начался обстрел позиций сил АТО у Николаевки.
В 17:20 начался обстрел в Широкино с применением стрелкового оружия.
Согласно информации, пострадавших среди личного состава ВСУ, НГУ нет.
БПЛА над сектором"М" за это время не появлялись.
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