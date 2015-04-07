Боевики продолжают минировать автодороги и маскируют бомбы под игрушки - штаб АТО

Боевики на востоке Украины продолжают минировать автодороги и закладывать взрывные устройства в общественных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

«Согласно оперативной информации, боевики активно минируют автодороги, оставляют взрывные устройства в местах массового скопления людей, даже маскируют их под детские игрушки и предметы быта», - заявил Лысенко.

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Он призвал всех граждан проявлять бдительность в случае обнаружения подозрительных предметов и сразу обращаться к сотрудникам Министерства внутренних дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям или в военным саперам.