Сегодня из плена освободили двух военных (фоторепортаж)

21:20, 03 апреля 2015
Война
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Сегодня в результате успешных переговоров удалось освободить из плена двух военнослужащих ВСУ.

facebook.com/Budik.v.v

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник Центра по освобождению пленных Василий Будик.

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"Сегодня в результате успешных переговоров с Донецкой стороной были освобождены два бойца ВСУ: Сурменко Н.М. 93 ОМБр и Михалевич В.В. 51 ОМБр. Переговоры проводились отделом Мин-Обороны при активном участии группы Патриот. Спасибо Всем кто принял участие в освобождении ребят", - сказано в сообщении Будыка.

Ранее в Минобороны заявили, что переговоры по освобождению пленников зашли в тупик.

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