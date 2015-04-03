Сегодня из плена освободили двух военных (фоторепортаж)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник Центра по освобождению пленных Василий Будик.

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"Сегодня в результате успешных переговоров с Донецкой стороной были освобождены два бойца ВСУ: Сурменко Н.М. 93 ОМБр и Михалевич В.В. 51 ОМБр. Переговоры проводились отделом Мин-Обороны при активном участии группы Патриот. Спасибо Всем кто принял участие в освобождении ребят", - сказано в сообщении Будыка.

Ранее в Минобороны заявили, что переговоры по освобождению пленников зашли в тупик.