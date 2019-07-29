В Кабмине разработали варианты восстановления моста в Станице Луганской

Работе по восстановлению моста должно предшествовать разминирование прилегающих территорий.

Правительственная рабочая группа согласовала параметры плана-графика работ по восстановлению моста в районе контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области.

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Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В частности, она сообщила, что проект восстановления моста в районе КПВВ «Станица Луганская» обсужден на совещании под руководством вице-премьера Геннадия Зубко, в которой принял участие Кучма, представители центральных ведомств и местных властей.

В этой связи сказано, что 24-25 июля правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской. «Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; дано поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ. Наши мостостроители и местные власти готовы работать над восстановлением моста круглосуточно, работам должно предшествовать разминирование прилегающих территорий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» представитель РФ Владислав Сурков обязался «повлиять» на боевиков относительно демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный сообщил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской и его восстановлении.

23 июля была создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Укравтодора, Минобороны, МинВОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.