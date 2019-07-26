Украинским специалистам с третьей попытки удалось обследовать мост в Станице Луганской
Украинские специалисты обследовали разрушенную часть моста возле Станицы Луганской.
Читайте такжеВ Станице Луганской заметили мужа российской пропагандистки Скабеевой
Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook.
"Наконец-то нашим специалистам удалось обследовать мост. Третья попытка", - говорится в сообщении.
В комментарии "Громадському радіо" председатель райгосадминистрации Юрий Золкин сказал, что специалисты обследовали мост около двух часов. Они смогли приступить к работе после того, как получили согласование режима тишины от ОБСЕ.
"Пересмотрели все, что необходимо, сняли параметры. При этом нас сегодня также ждала группа российского телевидения", - сказал Золкин.
Он добавил, что с обеих сторон моста дежурили представители ОБСЕ.
Как сообщал УНИАН, Контактная группа 17 июля договорилась о демонтаже фортификаций возле моста в Станице Луганской.
24 июля украинская сторона центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) заявила о готовности с этого дня начать демонтаж фортификационных сооружений у Станицы Луганской.