Украинским специалистам с третьей попытки удалось обследовать мост в Станице Луганской

Украинским специалистам понадобилось около двух часов, чтобы обследовать разрушенную часть моста возле Станицы Луганской, сказал председатель райгосадминистрации Юрий Золкин.

Украинские специалисты обследовали разрушенную часть моста возле Станицы Луганской.

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Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook.

"Наконец-то нашим специалистам удалось обследовать мост. Третья попытка", - говорится в сообщении.

В комментарии "Громадському радіо" председатель райгосадминистрации Юрий Золкин сказал, что специалисты обследовали мост около двух часов. Они смогли приступить к работе после того, как получили согласование режима тишины от ОБСЕ.

"Пересмотрели все, что необходимо, сняли параметры. При этом нас сегодня также ждала группа российского телевидения", - сказал Золкин.

Он добавил, что с обеих сторон моста дежурили представители ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, Контактная группа 17 июля договорилась о демонтаже фортификаций возле моста в Станице Луганской.

24 июля украинская сторона центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) заявила о готовности с этого дня начать демонтаж фортификационных сооружений у Станицы Луганской.