Оккупанты на Донбассе перестали стрелять: сегодня не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины
20:21, 26 июля 2019Война
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Потерь среди украинских бойцов нет.
Силы ООС не фиксировали нарушений со стороны оккупантов / фото УНИАН
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались режима тишины.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано», - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что потерь среди украинских бойцов нет.
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