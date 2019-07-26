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Оккупанты на Донбассе перестали стрелять: сегодня не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины

20:21, 26 июля 2019
Война
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Силы ООС не фиксировали нарушений со стороны оккупантов / фото УНИАН

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано», - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что потерь среди украинских бойцов нет.

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Теги: #Донбасс