Оккупанты на Донбассе перестали стрелять: сегодня не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины

Потерь среди украинских бойцов нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались режима тишины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано», - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что потерь среди украинских бойцов нет.