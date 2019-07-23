ВСУ разгромили огневую позицию оккупантов на Донбассе (видео)
14:10, 23 июля 2019Война
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Когда именно был нанесен удар по террористам, не уточняется.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!
Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили позиции российских оккупантов вблизи Авдеевской промзоны.
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Видеозапись успешной атаки опубликована на странице бригады в соцсети.
"На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность бьет все рекорды. Тем утром в цель удалось загнать 14 из 19 мин", - говорится в комментарии к записи.
Как сообщал пресс-центр штаба ООС, в течение суток 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе придерживались устойчивого режима прекращения огня.
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