ВСУ разгромили огневую позицию оккупантов на Донбассе (видео)

Когда именно был нанесен удар по террористам, не уточняется.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили позиции российских оккупантов вблизи Авдеевской промзоны.

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Видеозапись успешной атаки опубликована на странице бригады в соцсети.

"На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность бьет все рекорды. Тем утром в цель удалось загнать 14 из 19 мин", - говорится в комментарии к записи.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, в течение суток 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе придерживались устойчивого режима прекращения огня.