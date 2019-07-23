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ВСУ разгромили огневую позицию оккупантов на Донбассе (видео)

14:10, 23 июля 2019
Война
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Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили позиции российских оккупантов вблизи Авдеевской промзоны.

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Видеозапись успешной атаки опубликована на странице бригады в соцсети.

"На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность бьет все рекорды. Тем утром в цель удалось загнать 14 из 19 мин", - говорится в комментарии к записи.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, в течение суток 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе придерживались устойчивого режима прекращения огня.

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Теги: #Донбасс#ВСУ