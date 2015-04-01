В Германии в госпитале умер 18-летний украинский военный

Об этом в "Твиттере" сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. "Печальная весть: ночью в госпитале Бундесвера города Ульм умер наш 18-летний военный. Вечная память герою! Соболезнования родным!", - написал он.

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Напомним, 20 марта в Германию на лечение отправили 17 тяжелораненых украинских бойцов.

По состоянию на 16 марта, по данным пресс-службы президента, в целом на лечении в Германии находились 44 гражданина Украины, которые получили тяжелые ранения на Майдане и в зоне АТО. Финансирование расходов, связанных с транспортировкой в обоих направлениях, лечением и реабилитацией, осуществлялось немецкой стороной.