Ситуация на Донбассе: один украинский военный погиб, трое ранены

По данным разведки, 15 июля один оккупант уничтожен и один ранен.

15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 6 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм.

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Также противник открывал огонь по позициям украинских бойцов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 15 июля один оккупант уничтожен и один ранен", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Как сообщалось, 15 июля от ранений, полученных во время обстрела российскими вооруженными формированиями в районе Авдеевки, погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.