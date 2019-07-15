В Станице Луганской запустили автобус от моста до КПВВ (фото)

Отмечается, что боевики на неподконтрольной территории Луганской области не одобрят эту инициативу руководства Луганской области.

С сегодняшнего дня пенсионеров и людей с инвалидностью в серой зоне Станицы Луганской со стороны подконтрольной Украине территории начал подвозить специальный автобус.

Об этом у себя в Facebook сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

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«Отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне пожилых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус. Длина "дороги жизни" - всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием», - отметил Клименко.

При этом он выразил опасения по поводу провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований. По его мнению, боевики на неподконтрольной территории Луганской области не одобрят эту инициативу руководства Луганской области.

На прошлой неделе запустить автобус от моста до КПВВ пообещал новый глава ЛугОГА Виталий Комарницкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

Также Зеленский отметил, что предложил председателю Луганской ОГА, чтобы людей, которые пересекают мост в Станице Луганской бесплатно подвозили к нему на электрокарах или автобусах.