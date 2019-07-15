Под Водяным завязался бой - ДРГ оккупантов отступила

Потери противника уточняются, отметили в Минобороны.

15 июля ночью, около 02:30, в районе Водяного на Донбассе было обнаружено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника до 4 человек, которые двигались в направлении села Водяное.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк относительно обстановки на линии боевого столкновения сегодня, 15 июля.

При приближении противника на выгодную дистанцию завязался бой, враг поспешно отступил.

"Потери противника уточняются. На месте боевого столкновения нашими защитниками найдены останки РПГ-7В и поврежденный АК-74. Потерь среди личного состава бригады нет", - отметил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксированы.