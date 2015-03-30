Боевики продолжают провокации, самая напряженная ситуация - под Мариуполем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За прошедшие сутки фактов использования бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии противником не зафиксировано. Вместе с тем, вооруженные провокации боевиков продолжаются по всей линии разграничения, кроме восточной части Луганщины», - отметил он.

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По словам Лысенко, точками наибольшего напряжения вчера стали поселки Широкино, Гранитное под Мариуполем

Также в поселке Трехизбенка вблизи Бахмутской трассы произошло боевое столкновение. Боевики атаковали украинский взводный опорный пункт, нападение отражено.