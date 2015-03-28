За сутки на Донбассе не погиб ни один военный - штаб АТО

За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский воин не погиб, трое получили ранения», - подчеркнул Лысенко.