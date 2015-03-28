За сутки на Донбассе не погиб ни один военный - штаб АТО
14:28, 28 марта 2015Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения.
REUTERS
За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский воин не погиб, трое получили ранения», - подчеркнул Лысенко.
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