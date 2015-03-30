В "ДНР" начали разоружать боевиков, не входящих в "силовые структуры"

Об этом говорится в "указе" лидера донецких боевиков, сообщает один из сайтов сепаратистов.

"До 4 апреля 2015 г. всем лицам, не являющимся сотрудниками силовых структур Донецкой Народной Республики, сдать имеющееся у них вооружение и боеприпасы", - говорится в "указе".

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Согласно тексту "указа", "лица, не выполнившие в установленный срок требования по сдаче оружия, будут признаны участниками бандформирований, в отношении них будет производиться разоружение (ликвидация) посредством проведения специальных операций и привлечение их к уголовной ответственности" по законам "ДНР".