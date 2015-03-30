В "ДНР" начали разоружать боевиков, не входящих в "силовые структуры"
11:42, 30 марта 2015Война
16290
Глава так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко поручил до 4 апреля разоружить боевиков, которые не входят "силовые структуры республики".
REUTERS
Об этом говорится в "указе" лидера донецких боевиков, сообщает один из сайтов сепаратистов.
"До 4 апреля 2015 г. всем лицам, не являющимся сотрудниками силовых структур Донецкой Народной Республики, сдать имеющееся у них вооружение и боеприпасы", - говорится в "указе".
Читайте такжеВ «ДНР» заявили о ликвидации «Донбассэнерго» и «национализации» Старобешевской ТЭС
Согласно тексту "указа", "лица, не выполнившие в установленный срок требования по сдаче оружия, будут признаны участниками бандформирований, в отношении них будет производиться разоружение (ликвидация) посредством проведения специальных операций и привлечение их к уголовной ответственности" по законам "ДНР".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter