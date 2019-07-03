Боевики вчера били на всех направлениях: силы ООС ответили уничтожением одного оккупанта

В Штабе отмечают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, что не противоречит Минским договоренностям.

2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Читайте такжеВ Германии и США осудили обстрел оккупантами санитарного автомобиля на Донбассе

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, боевики открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды рядом с Марьинкой – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза неподалеку Новотроицкого – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Красногоровка – из крупнокалиберных пулеметов; окраине Широкино – из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 6 раз: пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Болотного – из минометов калибра 82 мм.

«В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, что не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки, 2 июля один оккупант уничтожен и двое ранены», – сообщает штаб.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.