Российско-террористические войска перебросили на Артемовское направление 21 танк и 18 ББМ

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным группы, продолжается усиление формирований боевиков на Артемовском направлении - главным образом за счет переброски формирований из Горловки.

«Отмечено перемещение вдоль линии разграничения двух тактических групп боевиков с бронетехникой (3 танка и 6 ББМ, кроме того, у боевиков отмечается на этом участке наличие 82-мм минометов, 17 станковых гранатометов СПГ-9 и 107-мм безоткатных орудий Б-11, в основном закрепленных на соответствующих транспортных платформах)», - сообщает ИС, отмечая, что на Артемовское направление переброшена бронетехника, которая ранее принимала участие в боях за Дебальцево и прошла ремонт, часть ее недавно поступила с территории России.

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Боевая техника перебрасывалась на новый участок небольшими группами.

В районе н.п. Александровск зафиксирована деятельность «учебного центра» российско-террористических войск, где ряд подразделений боевиков отрабатывают «учебные вопросы» относительно действий как в обороне, так и в наступлении. Обучение ведется с привлечением боевой техники и «инструкторов» из РФ.

Еще одна тактическая группа российско-террористических войск осуществляет переброску в район Старобешево – Тельманово. Отмечается перемещение 14 единиц бронетехники, из них 4 – танки.

В полосе Северодонецк – Лисичанск зафиксировано перемещение остатков т.н. «казачьей гвардии» в составе ряда подразделений. Эти небольшие подразделения вооружены минометами, СПГ-9, АГС-17 и другим тяжелым пехотным вооружением.

«На Луганском направлении противник ведет интенсивную разведку, пытаясь вскрыть систему обороны украинских войск, продолжающих контролировать основные переправы через р.Северский Донец», - сообщает «ИС».

Ранее УНИАН сообщал, что ночью боевики обстреляли из "Градов" Орехово на Луганщине.