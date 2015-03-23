Ночью боевики обстреляли из "Градов" Орехово на Луганщине

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"В 22:05 по поселку Пески боевики били из 120-миллиметрового миномета, а в 23:30 и около часа ночи нанесли огневые удары из танка по Опытному, что на Донецком направлении", - сказано в сообщении.

Через час был обстрелян поселок Орехово в Луганской области.

Читайте такжеБойцы "Азова" подбили танк боевиков"На Луганщине, в 01:15 ночи, грубо нарушив мирные договоренности, и явно демонстрируя присутствие реактивных систем залпового огня, враг из «Градов» обстрелял поселок Орехово. А около 3 часов ночи, в районе поселка Сокольники пехота противника с использованием стрелкового оружия вступила в огневой контакт с нашими военными. Нападение успешно отбито", - сообщает пресс-центр.

Также за ночь было дважды обстреляно из минометов Широкино.

Вблизи Артемовска под огонь из стрелкового оружия дважды попали поселки Ленинское и Шумы.