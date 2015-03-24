С начала года на Донбассе обезвредили 2 тысячи взрывоопасных предметов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

По ее словам, с начала года пиротехническими подразделениями ГСЧС было обследовано около 123 га территорий на Донбассе, в том числе пути инженерных коммуникаций, участки, на которых проводились аварийно-ремонтные работы относительно наличия взрывоопасных предметов.

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«В результате чего было изъято и уничтожено более 2 тысяч взрывоопасных предметов», - сообщила Быстрая.

«За вчера пиротехники ГСЧС обследовали территории Славянского района: поселка Семеновка, Николаевка, Карповка, Райгородок, а также город Мариуполь», - отметила она.

Кроме того, в Луганской области обследованы территории сел Трехизбенка и Дмитровка.

Напомним, в феврале УНИАН сообщал, что на Донбассе с июня обнаружили более 30 тысяч боеприпасов.