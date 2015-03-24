С начала года на Донбассе обезвредили 2 тысячи взрывоопасных предметов
С начала года на Донбассе пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали 123 гектара территорий и обезвредили более 2 тысяч взрывоопасных предметов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая сообщила сегодня на брифинге в Киеве.
По ее словам, с начала года пиротехническими подразделениями ГСЧС было обследовано около 123 га территорий на Донбассе, в том числе пути инженерных коммуникаций, участки, на которых проводились аварийно-ремонтные работы относительно наличия взрывоопасных предметов.
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«В результате чего было изъято и уничтожено более 2 тысяч взрывоопасных предметов», - сообщила Быстрая.
«За вчера пиротехники ГСЧС обследовали территории Славянского района: поселка Семеновка, Николаевка, Карповка, Райгородок, а также город Мариуполь», - отметила она.
Кроме того, в Луганской области обследованы территории сел Трехизбенка и Дмитровка.
Напомним, в феврале УНИАН сообщал, что на Донбассе с июня обнаружили более 30 тысяч боеприпасов.