На Донбассе с начала суток оккупанты 8 раз нарушили режим тишины

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На Донбассе с начала суток оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Читайте такжеОжоги глаз, переломы, контузия: в штабе ООС рассказали о состоянии семьи из Марьинки, которая пострадала от обстрела

«Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» противник по 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Лебединского, Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки и Станицы Луганской.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются, подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, в течение суток, 14 июня, на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.