В Днепропетровске создают Единый центр идентификации тел погибших в АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, об этом сообщил заместитель председателя ОГА Геннадий Корбан во время встречи с послом, чрезвычайным уполномоченным Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия по делам Украины Иоханнесом Регенбрехтом.

По его словам, в этом году тела всех погибших в АТО воинов поступают только в Днепропетровскую область, с начала года доставлено около 350 тел погибших.

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Корбан также сообщил, что, учитывая это обстоятельство, принято решение о создании на территории региона Единого центра идентификации тел погибших в АТО.

Для центра в настоящее время закупается дорогое оборудование, в частности, генетический анализатор.

«В Днепропетровске создается Единый для страны центр идентификации тел погибших бойцов. Мы вынуждены взять на себя эту функцию. По существу ДНК-экспертизы тел со всей страны проводятся здесь, у нас, на базе Днепропетровской области. Мы закупаем оборудование, которое позволит делать это в автоматическом режиме, чтобы родственники не ожидали и сразу узнали результат этого анализа», - отметил Корбан.

Напомним, в декабре УНИАН сообщал, что по данным Генеральной прокуратуры, уже идентифицированы тела 118 погибших в зоне проведения антитеррористической операции.