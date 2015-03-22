В Черновцы из зоны АТО вернулись более 200 десантников (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, часть бойцов будут уволены в запас, остальные - получат отпуска, после которых снова отправятся в зону АТО.

Читайте такжеВ Украине стартовала волна демобилизацииНа территории батальона военных с цветами и сине-желтыми шарами встречали командование части, руководители области и областного центра, родственники, волонтеры и около двух сотен неравнодушных черновчан.

Лучших военнослужащих отметили наградами и памятными знаками Министерства обороны.