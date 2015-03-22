В Черновцы из зоны АТО вернулись более 200 десантников (фото)
14:36, 22 марта 2015Война
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Более 200 военнослужащих батальона 80-й отдельной аэромобильной бригады, дислоцирующейся в Черновцах, вернулись сегодня домой из зоны проведения АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, часть бойцов будут уволены в запас, остальные - получат отпуска, после которых снова отправятся в зону АТО.
В Черновцы вернулись десантники \ mil.gov.ua
Читайте такжеВ Украине стартовала волна демобилизацииНа территории батальона военных с цветами и сине-желтыми шарами встречали командование части, руководители области и областного центра, родственники, волонтеры и около двух сотен неравнодушных черновчан.
Их встречали городские власти, семьи и жители города \ mil.gov.ua
Лучших военнослужащих отметили наградами и памятными знаками Министерства обороны.
Также военных отметили наградами \ mil.gov.ua
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