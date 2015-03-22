Украинские военные провели тест-драйв американских броневиков Humvee (видео)

Машины хорошо знакомы украинским военным, так как впервые были восстановлены в ВСУ еще в двухтысячных годах, передает «Апостроф».

По словам украинских военных, эксплуатирующих эти машины, в Humvee хорошо работает гидроусилитель и тормоза, машина быстро набирает разгон и имеет "неубиваемую" автоматическую коробку передач.

Читайте такжеСША предоставят Украине беспилотники и внедорожники - СМИ

Из-за низкого качества дизельного топлива в Украине, в автомобиле быстро забиваются фильтры - примерно каждые 4 тысячи км. Бойцы отмечают, что главная проблема Humvee в Украине - дефицит запчастей.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поблагодарил вице-президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена за дополнительную нелетальную военную помощь Украине стоимостью 75 миллионов долларов.