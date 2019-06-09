Уничтожен КамАЗ и БМП: сокрушительный удар украинских бойцов на Донбассе попал на видео

В результате удара террористы понесли потери в технике.

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Одно из подразделений 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского на Донбассе нанесло удар, в результате которого был уничтожен КамАЗ и БМП противника.

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Об этом сообщается на YouTube-канале 30 ОМБр имени Острожского. Отмечается, что КамАЗ после ночной работы оккупантов пытался довезти до вражеского "опорника" боеприпасы.

После неудачной попытки враг пытался извлечь догорающие остатки колесной техники бронемашиной типа БМП, которая стала следующей жертвой профессиональных действий украинских бойцов.

Как сообщал штаб ООС, на Приазовье и вблизи Горловки оккупанты применяют артиллерию и минометы.