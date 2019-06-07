Германия выделяет около 5 миллионов евро для помощи пострадавшим на востоке Украины

Общая сумма помощи Германии в последние годы составляет 11 миллионов евро.

Федеративная Республика Германия выделяет около 5 млн евро на период до 2021 года для помощи пострадавшим на востоке Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Германии в Украине.

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В частности, говорится, что Федеральное правительство Германии в последующие годы продолжит предоставлять средства на осуществление мероприятий неотложной помощи пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины. Помощь будет предоставляться благодаря привлечению «Союза рабочих самаритян Германии» (СРС).

«На период с 2019 до 2021 годов федеральное правительство выделило дополнительно 4,93 млн евро. В последние годы Федеральное правительство уже предоставляло поддержку гуманитарной деятельности СРС в Украине объемом почти 6,5 млн евро. Благодаря решению о выделении новых средств общая сумма помощи достигла более 11 млн евро», - говорится в сообщении.

«Новая фаза проекта, которая воплощается с мая 2019 года, реализуется в территориальных громадах, которые находятся под контролем правительства Украины, на территории Луганской и Донецкой областей (вблизи линии разграничения). Она служит укреплению гарантированного обеспечения питанием и обеспечения предметами гигиены лиц, наиболее пострадавших в результате конфликта, в частности, многих пожилых людей», - заявили в посольстве.

«Другие составляющие проекта предусматривают обеспечение на зимний период вспомогательными материалами (строительные, теплоизоляционные, а также топливные) лиц, проживающих в наиболее некачественных и неприспособленных для эксплуатации в зимний период помещениях. Кроме того, дети, подростки, пожилые люди и люди с инвалидностью получают консультации и сопровождение социально психологического характера», - говорится в сообщении.