Кучма объяснил свою позицию о запрете ВСУ стрелять в ответ

Леонид Кучма утверждает, что условие "не стрелять" должно касаться исключительно "провокационных обстрелов".

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов.

Об этом Кучма сказал в четверг на брифинге в Администрации президента, передает Украинская правда.

По его словам, переговорная группа договорилась, что до 19 июня должны быть подготовлены документы по мерам обеспечения режима тишины.

Кучма говорит, что условие "не стрелять" должно касаться исключительно "провокационных обстрелов".

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"Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите пожалуйста, мы можем, если видим, что это из такого, детского, условно говоря, сада, мы можем давать ответ?", – объяснил представитель Украины.

Он отметил, что отвечать огнем надо, "когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов".

На уточняющий вопрос журналистки, говорится ли о том, что украинская сторона предлагает не отвечать только на те обстрелы, которые идут по гражданским объектов на неконтролируемой территории, Кучма ответил: "Абсолютно, когда мы четко должны понимать, что это провокационные обстрелы".

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Минске состоялись заседания рабочих групп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Как заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма, заседание впервые прошли конструктивно. По его словам, стороны договорились о новом механизме прекращения огня.