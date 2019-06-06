170 военных ПВО РФ в день катастрофы МН17 официально находились у границы с Донетчиной – росСМИ

Появились документы насчет вероятной причастности российской армии к трагедии.

Опубликованы документы, показывающие, что более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области в день, когда из установки ЗРК «Бук» был атакован рейс МН17, вследствие чего погибли 298 пассажиров.

Документы об обеспечении безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года без грифа «секретно» оказались в распоряжении «Новой газеты».

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Также в руках журналистов оказались выписки из приказов о постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков.

«Из бумаг следует, что более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области в день, когда из установки ЗРК «Бук» был атакован рейс МН17. А 15 июля, за два дня до трагедии Боинга, они получили сухие пайки на 5 суток», – пишет издание.

Международная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием трагедии, пришла к выводу, что "Боинг" был атакован из комплекса "Бук", имеющегося в распоряжении пророссийских боевиков на Донбассе. Сама установка попала к ним, по заключению следователей, с территории России и имела принадлежность к 53-й бригаде ПВО (воинская часть 32406) под Курском. Эксперты JIT изучили показания и кадры любительской съемки за 23-25 июня 2014 года, а именно фото и видео передвижения колонн российской военной техники по дорогам общего пользования вблизи западных границ. На тех кадрах отражена и установка "Бук" с частично читаемым бортовым номером 332.

На записях, сделанных на Донбассе, видно, что "Бук" передвигается на белом тягаче "Вольво" в сопровождении нескольких гражданских машин. Российская власть, и в первую очередь Минобороны РФ назвали доклад JIT бездоказательным, а видео- и фотоматериалы - сфальсифицированными.

"Выводы JIT о маршруте передвижении курского «Бука 332», как мы видим, могут подтвердиться документами самих военных, которые оказались в распоряжении «Новой газеты». В частности, из телефонограммы дежурного по 11-й региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ) капитана Беляева от 22 июня 2014 года можно узнать о приказе начальникам территориальных ВАИ организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования. Приказ направляется, в частности, руководству 56-й курской и 47-й воронежской ВАИ, что снова подтверждает установленный маршрут движения", - пишет издание.

Из документов, которые изучили журналисты, следует, что перевозка техники курской бригады ПВО осуществлялась силами 69-й бригады материально-технического обеспечения (в/ч 11385).

В другой бумаге, подписанной подполковником из 69-й бригады Аладьиным, приводится список нескольких грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из Белгорода, чтобы отправиться далее. В частности, там фигурирует КамАЗ с «черным» госномером 4267 АН и его водитель — рядовой Бутиков А.Н. Позже именно этот КамАЗ попадет в объективы любительской съемки при перевозке «Бука 332» в Миллерово.

Также Аладьин указывает, что начальником колонны КамАзов назначен старший лейтенант Искандеров. Приводятся имена еще двух офицеров «для справок и согласований» — подполковника Виталия Рыжова и майора Алексея Егорова.

«Итак, с 23 по 25 июня колонна военной техники следует из Курска на военную базу Миллерово вблизи украинской границы. Это подтверждают кадры любительской съемки и документы самих военных. Дальнейшие события можно реконструировать по документам о питании личного состава. В частности, котловом довольствии – трехразовом горячем питании, предусмотренном как в полевых, так и в стационарных условиях», – пишет «Новая газета».

Как следует из приказа за подписью врио командира части 32406 подполковника Демидова и врио начальника штаба майора Горбатых, курские военные прибыли в Миллерово 15 июля 2014 года. В бумаге приведен поименный список из более чем 170 человек; первым среди них значится командир части полковник Мучкаев.

«Нижепоименованных… полагать убывшими в командировку в Миллерово для несения боевого дежурства с 15 июля 2014 года. Зачислить на котловое довольствие с 15 июля и выдать сухой паек на 5 суток. Снять с котлового довольствия с 15 июля», – говорится в документе.

В качестве основания приводится телеграмма начальника войск ПВО РФ от 13.07.2014.

«Еще раз подчеркнем любопытные детали: из документов следует, что противоракетчики прибыли в Миллерово почти на три недели позже, чем их техника; они были зачислены на котловое довольствие, тут же с него сняты, но при этом получили сухпайки на 5 суток (выдается в случае, когда приготовление пищи невозможно). Судя по этим деталям, противоракетчики явно не собирались долго задерживаться с «боевым дежурством» в 30 км от границы и вместе с сухпайками будто отправились из Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы?», – отмечают журналисты.

Издание напоминает, что в телефонном разговоре между российским генералом Олегом Иванниковым и полевым командиром «ЛНР» Олегом Бугровым, состоявшемся 14 июля 2014-го, последний жалуется на украинскую военную авиацию, которая «отрабатывает позиции» сепаратистов. В ответ Иванников сообщает, что потерпеть «еще пару дней осталось»: «У нас уже есть «Бук». На… будем сбивать».

По сведениям «Новой газеты», эти и другие телефонные переговоры, имеющиеся в распоряжении международной следственной группы, могут лечь в основу обвинений уже конкретным российским военачальникам.

«Факт прибытия военнослужащих из курской части в приграничное Миллерово с датой 15 июля усугубляет подозрения и обосновывает вопросы, высказанные следователями JIT в прошлом году. Например, кто осуществлял переброску боевой машины туда и обратно и кто был в экипаже? Есть ли их имена в списке 170 военных из 53-й бригады, прибывших на «боевое дежурство» к границе? Кто отдавал им приказы?», – задаются вопросом журналисты.

Официально командование 53-й бригады не комментирует информацию относительно собственной причастности к трагедии МН17 (как и любую другую информацию). Минобороны России несколько лет повторяет один и тот же свой ответ о том, что никакая военная техника не переходила через границу.

Журналисты решили без посредников поговорить с бывшими и нынешними военнослужащими 53-й бригады.

Так, Иван Евсеенко не ездил в командировку в Миллерово, а начал службу по контракту через несколько дней после трагедии МН17. Сейчас он уже уволился со службы.

"Ну, это было еще до меня. Никто не верил, что мы такое можем сделать, - у нас "КамАЗом" не умеют управлять, а тут целый зенитный комплекс. Я и сейчас не верю", - сказал молодой человек.

Действующего офицера 53-й бригады, майора Илью Байбакова журналистам найти по найденным адресам не удалось. Именно Байбаков должен был обеспечить сухпайками военных, сопровождавших машину с "Буком".

Майор медицинской службы 53-й бригады Ирина Колесник также фигурирует в списке военных, которые отправились в Миллерово. Сейчас она работает в курской поликлинике МВД. На разговор с журналистами она согласилась. Однако во время встречи Колесник хотела выяснить, откуда журналистам известно о ней и об ее нынешнем месте работы. О трагических событиях июля 2014 года разговора не получилось. В конце короткой беседы майор отметила: "Я ничего вам сказать не могу. В отношении действий (родины) говорить не имею права".