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Офицер ВСУ показал ликвидированных на Донбассе оккупантов (фото)

16:55, 05 июня 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Снимки опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Так, 2 июня был ликвидирован россиянин Никита Белянкин "Кадет". Уничтоженный террорист принимал участие в боевых действиях в Сирии.

facebook.com/ukrop.bc

4 июня на Донбассе был ликвидирован Дмитрий Бутько "Бутя", уроженец Макеевки. Он числился в группе боевиков "Шум", внесен в базу "Миротворца".

фото facebook.com/ukrop.bc

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских бойцов погибли, один был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль.

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Теги: #Донбасс#потери