Офицер ВСУ показал ликвидированных на Донбассе оккупантов (фото)
16:55, 05 июня 2019Война
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Оккупанты несут потери на Донбассе.
Иллюстрация REUTERS
В сети показали фото ликвидированных на Донбассе террористов за последние несколько дней.
Снимки опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Так, 2 июня был ликвидирован россиянин Никита Белянкин "Кадет". Уничтоженный террорист принимал участие в боевых действиях в Сирии.
facebook.com/ukrop.bc
4 июня на Донбассе был ликвидирован Дмитрий Бутько "Бутя", уроженец Макеевки. Он числился в группе боевиков "Шум", внесен в базу "Миротворца".
фото facebook.com/ukrop.bc
Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских бойцов погибли, один был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль.
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