Офицер ВСУ показал ликвидированных на Донбассе оккупантов (фото)

Оккупанты несут потери на Донбассе.

В сети показали фото ликвидированных на Донбассе террористов за последние несколько дней.

Снимки опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Так, 2 июня был ликвидирован россиянин Никита Белянкин "Кадет". Уничтоженный террорист принимал участие в боевых действиях в Сирии.

4 июня на Донбассе был ликвидирован Дмитрий Бутько "Бутя", уроженец Макеевки. Он числился в группе боевиков "Шум", внесен в базу "Миротворца".

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских бойцов погибли, один был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль.