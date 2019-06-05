На Донбассе ПТУР попала в автомобиль военных: двое бойцов погибли, один ранен

Автомобиль ГАЗ-66 перевозил продукты.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских бойцов погибли, один был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль.

Об этом сообщается на странице оперативного командования «Восток» Вооруженных сил Украины в Facebook.

Читайте такжеОбострение на Донбассе: в результате обстрелов трое украинских военных погибло, еще трое ранены (видео)

«Печальные новости от 17-й отдельной танковой криворожской бригады. Вследствие попадания ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) в автомобиль ГАЗ-66, перевозивший продукты, погибли два бойца и один военнослужащий нашей бригады ранен», - говорится в сообщении.

Командование выражает соболезнования семьям погибших и семье раненого.

Как сообщал УНИАН, 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, двое украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения. С начала текущих суток оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий погиб.