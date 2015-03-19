В "Оппозиционном блоке" предлагают Раде принять "амнистию" для участников событий на Донбассе
16:04, 19 марта 2015Война
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Ряд депутатов от "Оппозиционного блока" предлагает Раде не привлекать к уголовной ответственности участников событий на Донбассе.
REUTERS
Несколько народных депутатов от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей (№2425).
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Текст законопроекта на сайте парламента на данный момент не обнародован.
Авторами законопроекта являются Нестор Шуфрич, Сергей Дунаев, Юрий Воропаев, Алексей Белый и Сергей Матвиенков.
Ранее УНИАН сообщал, что Климкин рассказал, кто подпадет под амнистию на Донбассе.
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