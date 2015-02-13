Климкин рассказал, кто подпадет под амнистию на Донбассе

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил выступая в Верховной Раде.

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Он отметил, "что любые шаги относительно так называемой амнистии будут осуществляться исключительно в рамках закона, который рассматривался в Верховной Раде. Более того, такая амнистия никоим образом, я подчеркиваю, никоим образом не может быть предоставлена тем, кто был задействован и вовлечен в преступления против человечности".

"Это абсолютная позиция, которая была однозначно подчеркнута в рамках вчерашних переговоров", - подчеркнул Павел Климкин.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подписала "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", который включает 13 пунктов. Пятым пунктом предусмотрено: "Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".