На Донбассе разблокировали работу КПВВ «Марьинка»

На данный момент все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме.

На линии разграничения в Донецкой области разблокировали работу контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В связи со стабилизацией ситуации с безопасностью в пределах дорожного коридора «Донецк-Курахово» по решению командующего объединенными силами сегодня с 07.00 возобновлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на данный момент все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме.

Также сообщается, что за минувшие сутки пассажирский транспортный поток был динамичным и характеризовался существенным ростом. Всего 9 апреля КПВВ пересекли 36,3 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля снайпер боевиков обстрелял КПВВ «Марьинка», в результате обстрела получил ранение старший лейтенант ГПСУ. Командующий Объединенными силами Сергей Наев ввел на КПВВ режим «красный», а пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ был временно остановлен.