У Путина прокомментировали сообщения об отставке куратора "ЛДНР"

Сообщения о том, что Сурков написал заявление об отставке, появились 24 мая в Telegram-каналах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слухи, что помощник Путина, куратор "ЛДНР" Владислав Сурков отправлен в отставку.

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"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможном уходе Суркова с должности помощника президента РФ, передает "РИА Новости".

На уточняющий вопрос журналистов, означают ли эти слова, что никакого указа об отставке не было, Песков ответил: "Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали".

Ранее сообщалось, что помощник российского президента, куратор террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Владислав Сурков подал в отставку. Об этом сообщал Telegram-канал "Незыгарь". "Сурков написал заявление об отставке", – говорилось в сообщении.