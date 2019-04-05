Главой управления Кремля по Украине станет куратор "ЛДНР" - СМИ

Многолетний соратник Суркова покидает пост куратора Украины в Кремле.

Исполняющим обязанности начальника управления президента по приграничному сотрудничеству после ухода Олега Говоруна станет Алексей Филатов. Он курирует в Кремле работу с оккупированным Донбассом - "ЛНР" и "ДНР".

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Говорун написал заявление об отставке, подтвердили российскому изданию РБК три источника, близких к управлению. На сайте Кремля Говорун пока продолжает числиться начальником управления.

До Филатова работу с оккупированным Донбассом в Кремле курировал заместитель Говоруна Максим Поляков. Другим заместителем Говоруна, по словам источников РБК, близких к Кремлю, является Денис Травин (курирует экономические вопросы взаимодействия с непризнанной Абхазией и Южной Осетией).

Говорун является одним из ближайших соратников помощника президента РФ Владислава Суркова, которому приписывают контроль над кремлевским управлением, занимающимся Украиной. Отметим, что Сурков является куратором «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, в октябре прошлого года в администрации президента Российской Федерации был создан департамент по сотрудничеству с Украиной.

В начале октября Путин преобразовал управление по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в Управление по приграничному сотрудничеству, его главой оставался Олег Говорун.