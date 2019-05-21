Высокопоставленный боевик "ДНР" попал в серьезную аварию в Донецке (фото)

После аварии боевик вытащил из багажника автомат и угрожал окружающим.

Во временно оккупированном Донецке "замминистра МВД ДНР" Николай Крюченко устроил серьезное ДТП. Его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz.

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Дончане, ставшие свидетелями происшедшего рассказывают, что "водитель Prado вытащил из багажника автомат" и угрожал окружающим, сообщают "Ведомости Донбасса".

Затем после его звонка на место происшествия прибыли террористы "ДНР".

21 мая появилось "сообщение МВД ДНР". Как и предполагали дончане, виновным объявлен водитель Mercedes-Benz, якобы он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее один из главарей "ДНР" Владимир Жога с позывным "Воха" попал в ДТП.