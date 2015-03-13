Боевики обстреляли позиции сил АТО из стрелкового оружия и минометов

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. По его данным, боевики использовали 152-мм САУ 2С3 "Акация", хотя эти вооружения должны были быть отведены от линии соприкосновения.

Дмитрий Тымчук отметил, что на приморском направлении отмечается маневрирование бронетехники боевиков перед передовыми позициями сил АТО. "Зафиксировано перемещение 4-х танков на переднем крае и еще 2-х танков и 4-х ББМ в глубине боевых порядков", - написал он.

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Кроме этого, зафиксирована концентрация и сосредоточение боевиков на участке Степное-Гранитное. "В основном переброска идет через Старобешево и Донецк. При переброске вооружений на другой участок артиллерийские системы сводятся в группы и предварительно концентрируются в глубине боевых порядков (изображается якобы их отвод). Также зафиксирована переброска на данный участок более 300 боевиков", - сообщил Дмитрий Тымчук.

Также по рубежу Амвросиевка-Комсомольское, в районе Снежное-Шахтерск зафиксирована переброска малыми группами в общей сложности до 35 танков, 44 ББМ и до 30 других транспортных единиц.

"В районе Ясиноватой и Авдеевки отмечается не только концентрация формирований боевиков, но и развертывание ряда спецподразделений типа передвижных пунктов управления, станций радиоэлектронной борьбы, средств ПВО", - написал Дмитрий Тымчук.