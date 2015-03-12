Боевики за день 36 раз обстреляли силы АТО

В частности, с 6 утра до 18 часов вечера российско-террористические группировки 16 раз применяли гранатометы и минометы, 20 раз - стрелковое оружие.

«В эпицентре противостояния и в дальнейшем остается Донецкое направление. Здесь из 120 и 82-миллиметровых минометов и гранатометов противник нанес огневых ударов по Пескам, Опытному, шахте Дутовка. Кроме того, в 11.50 враг из вооружения БМП обстреливал наших военных в районе Авдеевки», - говорится в сообщении.

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Также не прекращается активность боевиков на Мариупольском направлении вблизи поселка Широкино. Из различных видов вооружения этот населенный пункт был обстрелян 4 раза.

«В районе Артемовска противник трижды из стрелкового оружия вел огонь по поселку Ленинское, а также применил автоматический гранатомет в направлении Майорска», - сообщает пресс-центр АТО.