Боевики снова начали обстрел Широкино

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, пренебрегая соблюдением мирных соглашений, террористы применяют минометы калибра 120 мм. Согласно Минским договоренностям, это оружие боевики давно должны были отвести от линии разграничения на определенное расстояние.

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В Минобороны напоминают, что процесс отвода тяжелого вооружения должен проходить согласно «Плану контроля по координации и реализации комплекса мер по выполнению Минских соглашений», подписанному в Общем центре по контролю и координации вопросов о прекращении огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон.

В министерстве подчеркивают, что украинская сторона строго соблюдает требования и беспрепятственно допускает наблюдателей в места нахождения отведенного вооружения, чего невозможно добиться от боевиков.