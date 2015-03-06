У Керри заявляют, что российские "марионетки" не выполняют Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель Государственного секретаря США Энтони Блинкен сегодня на брифинге в Киеве.

«Я очень благодарен за месседжи от премьер-министра и от министра иностранных дел о том, что Украина будет полностью выполнять Минские договоренности», - отметил он.

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«Есть три практических шага, которые необходимо сделать для того, чтобы двигаться по Минским соглашениям: это прекратить огонь, дать полный доступ наблюдателям и также отвод тяжелого оружия», - добавил Блинкен.

«Эти обязательства пока, к сожалению, не выполняют российские марионетки на востоке страны», - заявил заместитель Государственного секретаря США.