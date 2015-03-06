У Керри заявляют, что российские "марионетки" не выполняют Минских соглашений
Российские марионетки на востоке Украины не выполняют Минских соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель Государственного секретаря США Энтони Блинкен сегодня на брифинге в Киеве.
«Я очень благодарен за месседжи от премьер-министра и от министра иностранных дел о том, что Украина будет полностью выполнять Минские договоренности», - отметил он.
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«Есть три практических шага, которые необходимо сделать для того, чтобы двигаться по Минским соглашениям: это прекратить огонь, дать полный доступ наблюдателям и также отвод тяжелого оружия», - добавил Блинкен.
«Эти обязательства пока, к сожалению, не выполняют российские марионетки на востоке страны», - заявил заместитель Государственного секретаря США.