"Гибридная война продолжается": Муженко заявил о взломе своей страницы в Facebook

По словам главы Генштаба ВСУ, на его странице была распространена информация "провокационного политического содержания".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что его страницу в Facebook взломали.

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Об этом он сообщил сегодня, 12 мая.

«В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания», - говорится в его заметке.

Муженко также подчеркнул, что «военнослужащие не вмешиваются в политические процессы в стране».

«Гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу», - заверил начальник Генштаба ВСУ.

Как известно, в прошлый раз о попытке взлома его страницы Муженко заявлял в августе 2017 года.