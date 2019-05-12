"Гибридная война продолжается": Муженко заявил о взломе своей страницы в Facebook
13:05, 12 мая 2019Война
156 0
По словам главы Генштаба ВСУ, на его странице была распространена информация "провокационного политического содержания".
Муженко заявил о взломе своей Facebook-страницы / фото УНИАН
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что его страницу в Facebook взломали.
Читайте такжеFacebook случайно загрузили данные 1,5 миллиона пользователей
Об этом он сообщил сегодня, 12 мая.
«В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания», - говорится в его заметке.
Муженко также подчеркнул, что «военнослужащие не вмешиваются в политические процессы в стране».
«Гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу», - заверил начальник Генштаба ВСУ.
Как известно, в прошлый раз о попытке взлома его страницы Муженко заявлял в августе 2017 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter