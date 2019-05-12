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"Гибридная война продолжается": Муженко заявил о взломе своей страницы в Facebook

13:05, 12 мая 2019
Война
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Муженко заявил о взломе своей Facebook-страницы / фото УНИАН

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Об этом он сообщил сегодня, 12 мая.

«В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания», - говорится в его заметке.

Муженко также подчеркнул, что «военнослужащие не вмешиваются в политические процессы в стране».

«Гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу», - заверил начальник Генштаба ВСУ.

Как известно, в прошлый раз о попытке взлома его страницы Муженко заявлял в августе 2017 года.

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Теги: #Facebook#Муженко