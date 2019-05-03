Миссия ОБСЕ заметила в оккупированных районах Донбасса скопление запрещенного вооружения

СММ ОБСЕ зафиксировала в оккупированном Луганске «Грады» и зенитные ракетные комплексы.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали в оккупированном Луганске реактивные системы залпового огня «Град» и зенитные ракетные комплексы 9К35.

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Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 2 мая, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, 2 мая в неподконтрольных правительству Украины районах миссия зафиксировала «7 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм - 5 единиц, 2А65 «Мста-Б», 152 мм - 5 единиц), 7 танков (один танк Т-72, остальные неустановленного типа), 6 ракетных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) и 6 зенитных ракетных комплексов (9К35) в Луганске».

Также в оккупированном Луганске в этот день замечено 6 боевых машин пехоты (БМП-2).

Как сообщал УНИАН, ранее тяжелое вооружение было замечено на территории бывшего международного аэропорта «Луганск».