Боевики на Донбассе стягивают тяжелую технику к линии разграничения

Боевики вывели танки, артиллерию и зенитно-ракетные комплексы за пределы мест хранения.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что вооруженные формирования РФ продолжают грубо нарушать Минские договоренности, сосредоточивая тяжелое вооружение за пределами разрешенной зоны.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС. По данным отчета СММ ОБСЕ, беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал вооружение, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований Российской Федерации.

В отчете указано, что 12 апреля БПЛА зафиксировал два миномета 2Б14 "Поднос" калибра 82 мм неподалеку от поселка Широкая Балка. Также 13 апреля было зафиксировано два танка Т-72, которые находились в жилом районе поселка Сосновское.

Вблизи территории бывшего аэропорта"Луганск" миссией ОБСЕ было зафиксировано семь РСЗО БМ-21 "Град", семь самоходных гаубиц 2С1 и пять гаубиц 2А65 "Мста-Б" и пять Д-30 "Лягушка", а также на территории бывшего аэропорта семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35.

А уже 15 апреля миссия зафиксировала семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 на территории бывшего международного аэропорта «Луганск» и четыре танка Т-72 вблизи населенного пункта Свободное на юг от Донецка, в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

Также представители миссии ОБСЕ сообщили, что незаконные вооруженные формирования Российской Федерации создают постоянные ограничения свободы передвижения и запреты доступа наблюдательной мониторинговой миссии на неподконтрольных правительству Украины территориях, что является грубым нарушением.